Реконструкция долгостроя, молоко на выборах и новый авиарейс. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Новость №1. Долгострой в центре Омска обретет вторую жизнь
Дом на 58 квартир начали возводить еще в конце 1990-х годов, однако строительство так и не было завершено. Проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы. В скором времени работами по восстановлению многоквартирного дома займется компания «Евротехстрой», зарегистрированная в Таре.
Новость №2. На выборах губернатора Омской области организуют настоящие прилавки магазинов.
Всего будет развернуто 340 торговых точек. На избирательных участках омичи смогут не только выбрать кандидата, но и совершить продовольственную закупку. В перечень товаров, которые смогут приобрести омичи на избирательных участках, входят молочные продукты, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлеб, чипсы, книги, канцелярию, игрушки и многое другое.
Новость №3. Из омского аэропорта теперь можно будет улететь прямым рейсом в Томск
Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут, а стоимость перелета — от 3 769 руб в одну сторону. В аэропорту Омска по случаю открытия нового направления поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира.