Реконструкция долгостроя, молоко на выборах и новый авиарейс. Омск сегодня

Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут, а стоимость перелета — от 3 769 руб в одну сторону. В аэропорту Омска по случаю открытия нового направления поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира.