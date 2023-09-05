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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

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Реконструкция долгостроя, молоко на выборах и новый авиарейс. Омск сегодня

5 сентября 2023, 14:23
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Долгострой в центре Омска обретет вторую жизнь

Дом на 58 квартир начали возводить еще в конце 1990-х годов, однако строительство так и не было завершено. Проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы. В скором времени работами по восстановлению многоквартирного дома займется компания «Евротехстрой», зарегистрированная в Таре.

В Омске одобрили реконструкцию долгостроя с 51 дольщиком по улице 10 лет Октября
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Новость №2. На выборах губернатора Омской области организуют настоящие прилавки магазинов.

Всего будет развернуто 340 торговых точек. На избирательных участках омичи смогут не только выбрать кандидата, но и совершить продовольственную закупку. В перечень товаров, которые смогут приобрести омичи на избирательных участках, входят молочные продукты, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлеб, чипсы, книги, канцелярию, игрушки и многое другое.

На выборах губернатора омичи смогут купить молоко, курицу и поп-корн
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Новость №3. Из омского аэропорта теперь можно будет улететь прямым рейсом в Томск

Сегодня, 5 сентября, из Омска запустили прямой авиарейс в Томск. Запланировано два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут, а стоимость перелета — от 3 769 руб в одну сторону. В аэропорту Омска по случаю открытия нового направления поздравили первого зарегистрировавшегося пассажира.

Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс
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