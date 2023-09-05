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Позвонили из «госуслуг». Омич перевел мошенникам 2,8 млн рублей

5 сентября 2023, 11:33
Фото: Midjourney
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Работник нефтяной компании из Омска лишился 2,8 млн после разговора с аферистами

Злоумышленники рассказали, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на имя потерпевшего.

В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился работник нефтяной компании. Мужчина попался на уловки телефонных аферистов и лишился 2,8 млн рублей.

Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта государственных услуг. Злоумышленник сообщил, что на мужчину якобы пытаются оформить кредит, и чтобы обезопасить деньги, необходимо самостоятельно взять средства в банке и перевести их на «безопасный» счет.

Потерпевший взял кредит на сумму 2,8 млн и отправил по указанным реквизитам. Мошенники убедили мужчину, что нужно оформить заем еще на 1 млн рублей, но в банке омич получил отказ. После разговора с сотрудниками финансовой организации, он понял, что стал жертвой мошенников и отправился в полицию.

Полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенники#Телефонные мошенники#Евгений Игишев#Аферист
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