Позвонили из «госуслуг». Омич перевел мошенникам 2,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился работник нефтяной компании. Мужчина попался на уловки телефонных аферистов и лишился 2,8 млн рублей.
Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта государственных услуг. Злоумышленник сообщил, что на мужчину якобы пытаются оформить кредит, и чтобы обезопасить деньги, необходимо самостоятельно взять средства в банке и перевести их на «безопасный» счет.
Потерпевший взял кредит на сумму 2,8 млн и отправил по указанным реквизитам. Мошенники убедили мужчину, что нужно оформить заем еще на 1 млн рублей, но в банке омич получил отказ. После разговора с сотрудниками финансовой организации, он понял, что стал жертвой мошенников и отправился в полицию.
Полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».