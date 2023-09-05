Позвонили из «госуслуг». Омич перевел мошенникам 2,8 млн рублей

Потерпевший взял кредит на сумму 2,8 млн и отправил по указанным реквизитам. Мошенники убедили мужчину, что нужно оформить заем еще на 1 млн рублей, но в банке омич получил отказ. После разговора с сотрудниками финансовой организации, он понял, что стал жертвой мошенников и отправился в полицию.