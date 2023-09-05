Полицейские спасали ребенка на школьной линейке в Улан-Удэ

Мать мальчика обратилась к полицейским Алдару Банзаракцаеву и Евгению Коршунову с просьбой о помощи. Они сразу же сообщили об этом в полицейский участок и решили доставить родителей и ребенка в больницу на служебном автомобиле, не дожидаясь приезда скорой помощи, пишет Pravda.Ru.