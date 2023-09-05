Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Полицейские спасали ребенка на школьной линейке в Улан-Удэ

5 сентября 2023, 07:42
Полицейские в Улан-Удэ оказали помощь девятилетнему ребенку, который потерял сознание во время праздника в школе.

Мать мальчика обратилась к полицейским Алдару Банзаракцаеву и Евгению Коршунову с просьбой о помощи. Они сразу же сообщили об этом в полицейский участок и решили доставить родителей и ребенка в больницу на служебном автомобиле, не дожидаясь приезда скорой помощи, пишет Pravda.Ru.

С помощью сигнальных огней, полицейские быстро доставили ребенка в больницу. На данный момент его состоянию ничего не угрожает.

Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
Сегодня, 05:48
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02