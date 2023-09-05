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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Почему публикация фото и видео атак БПЛА может быть опасной, предупредил депутат

5 сентября 2023, 10:25
Депутат Госдумы Андрей Альшевских, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, высказался о том, нужно ли распространять подробную информацию об ударах беспилотников.

По его словам, публикация фото и видео нападений дронов является крайне опасной. Это может вызвать панику в обществе и пригодиться противнику, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако депутат не считает необходимым запрещать говорить об ударах беспилотников. Граждане могут получить информацию из других источников, таких как социальные сети, но там присутствует больше недостоверной информации. Важно следить за тем, чтобы СМИ и телеканалы придерживались правильной политики в этом вопросе.

Альшевских подчеркнул, что есть необходимая законодательная база, чтобы привлечь к ответственности недобросовестные СМИ. Для этого нужно использовать компетентные органы и проводить проверки в соответствии с законом. В случае нарушений, если редакционная политика наносит ущерб государству, могут быть вынесены решения и наказания.

Однако депутат не считает нужным сразу жестко наказывать СМИ. Он подчеркнул, что в первую очередь следует вынести предупреждение и провести разъяснительную беседу. Если обнаружатся пробелы в законодательстве, которые позволяют безнаказанно публиковать вредоносные материалы, то Госдуме следует оперативно закрыть эти пробелы.

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