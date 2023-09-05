Почему публикация фото и видео атак БПЛА может быть опасной, предупредил депутат

Однако депутат не считает необходимым запрещать говорить об ударах беспилотников. Граждане могут получить информацию из других источников, таких как социальные сети, но там присутствует больше недостоверной информации. Важно следить за тем, чтобы СМИ и телеканалы придерживались правильной политики в этом вопросе.