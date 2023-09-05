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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:54

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз

5 сентября 2023, 05:53
По информации, полученной от Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, можно сказать, что площадь лесных пожаров в регионе значительно сократилась.

Если раньше она составляла 335 тысяч гектаров, то сейчас уменьшилась до 35 гектаров, пишет Общественная служба новостей.

Из представленного сообщения стало известно, что на данный момент на территории Хабаровского края зарегистрирован всего один пожар, который охватывает площадь в 35 гектаров. Удалось локализовать этот пожар на указанной площади. Также за последние сутки был успешно потушен ещё один пожар, который разгорелся на площади 115 гектаров.

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