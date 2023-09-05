Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Если раньше она составляла 335 тысяч гектаров, то сейчас уменьшилась до 35 гектаров, пишет Общественная служба новостей.
Из представленного сообщения стало известно, что на данный момент на территории Хабаровского края зарегистрирован всего один пожар, который охватывает площадь в 35 гектаров. Удалось локализовать этот пожар на указанной площади. Также за последние сутки был успешно потушен ещё один пожар, который разгорелся на площади 115 гектаров.