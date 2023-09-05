Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в десять раз

Из представленного сообщения стало известно, что на данный момент на территории Хабаровского края зарегистрирован всего один пожар, который охватывает площадь в 35 гектаров. Удалось локализовать этот пожар на указанной площади. Также за последние сутки был успешно потушен ещё один пожар, который разгорелся на площади 115 гектаров.