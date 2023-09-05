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Особые приметы: тоннели в ушах. В Омске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

5 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
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В Омске ищут 17-летнюю пропавшую девушку из Новосибирска

В воскресенье она ушла из дома и не вернулась.

В Омске ищут пропавшую 17-летнюю девушку из Новосибирска. 3 сентября она ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 175 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза, тоннели в ушах. Девушка была одета в серую толстовку, черные джинсы, светло-зеленую футболку, белые с серым кроссовки, при себе был черный рюкзак. Фото пропавшей опубликовано на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее Город55 рассказывал, что делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Омск#Омская область#Новосибирск#Ориентировка#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск#Пропал#Евгений Игишев
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