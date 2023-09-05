Особые приметы: тоннели в ушах. В Омске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Приметы пропавшей: рост 175 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза, тоннели в ушах. Девушка была одета в серую толстовку, черные джинсы, светло-зеленую футболку, белые с серым кроссовки, при себе был черный рюкзак. Фото пропавшей опубликовано на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».