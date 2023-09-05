Особые приметы: тоннели в ушах. В Омске ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Омске ищут пропавшую 17-летнюю девушку из Новосибирска. 3 сентября она ушла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 175 см, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза, тоннели в ушах. Девушка была одета в серую толстовку, черные джинсы, светло-зеленую футболку, белые с серым кроссовки, при себе был черный рюкзак. Фото пропавшей опубликовано на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ранее Город55 рассказывал, что делать, если пропал человек: