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Омичи за полгода потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей

5 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI
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Оборот увеличился на 26% по сравнению в аналогичным периодом 2022 года.

За первые 6 месяцев 2023 года жители Омской области потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей. Оборот рынка увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитику по Сибирскому федеральному округу приводит ювелирная компания SOKOLOV.

По объему рынка Омская область заняла пятую строчку в Сибири. В среднем омичи тратят на «ювелирку» 6 355 рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Город55 сообщал, что всего за прошлый год жители Омской области потратили на ювелирные крашения 2,7 млрд рублей. Регион занял шестое место в федеральном округе и 29 по России.

Омичи за прошлый год потратили на ювелирные украшения 2,7 млрд рублей
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#Общество#Омск#Омская область#Золото#Покупки#Евгений Игишев#Серебро#Ювелирные украшения
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