Омичи за полгода потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
За первые 6 месяцев 2023 года жители Омской области потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей. Оборот рынка увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитику по Сибирскому федеральному округу приводит ювелирная компания SOKOLOV.
По объему рынка Омская область заняла пятую строчку в Сибири. В среднем омичи тратят на «ювелирку» 6 355 рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее Город55 сообщал, что всего за прошлый год жители Омской области потратили на ювелирные крашения 2,7 млрд рублей. Регион занял шестое место в федеральном округе и 29 по России.