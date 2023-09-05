Омичи за полгода оплатили покупки банковскими картами на 156 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Жители Омской области за первые шесть месяцев 2023 года совершили больше 250 миллионов платежей банковскими картами и потратили сумму в 156 млрд рублей. Количество транзакций увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Несколько лет подряд мы видим, что омичи все чаще при оплате товаров и услуг предпочитают безналичный способ. Количество банковских карт тоже растет: к началу июля у омичей было почти пять миллионов карт — на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличивается число операций по оплате по QR-коду», — рассказал управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
В Банке России напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при работе с безналичными платежами, чтобы уберечь деньги от мошенников.
Ранее Город55 сообщал, что омичи за полгода потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей. Средний чек покупки составил 6 355 рублей.