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Published Сегодня, 11:01

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Омичи за полгода оплатили покупки банковскими картами на 156 млрд рублей

5 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
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С января по июнь жители региона совершили 250 миллионов транзакций с помощью «пластика».

Жители Омской области за первые шесть месяцев 2023 года совершили больше 250 миллионов платежей банковскими картами и потратили сумму в 156 млрд рублей. Количество транзакций увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Несколько лет подряд мы видим, что омичи все чаще при оплате товаров и услуг предпочитают безналичный способ. Количество банковских карт тоже растет: к началу июля у омичей было почти пять миллионов карт — на 11% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличивается число операций по оплате по QR-коду», — рассказал управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

В Банке России напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при работе с безналичными платежами, чтобы уберечь деньги от мошенников.

Ранее Город55 сообщал, что омичи за полгода потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей. Средний чек покупки составил 6 355 рублей.

Омичи за полгода потратили на ювелирные украшения 1,4 млрд рублей
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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Банковские карты#Банк#Покупки#Евгений Игишев#Наличные
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