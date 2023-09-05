Объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей

Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка, поделилась своим мнением с журналистами, отметив, что одной из причин такого роста стало удовлетворение накопленного спроса в 2023 году. Это объясняется тем, что большую часть прошлого года характеризовало высокое неопределенность и уровень процентных ставок.