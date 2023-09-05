Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей

5 сентября 2023, 05:41
За первое полугодие 2023 года долг граждан России перед банками увеличился на 3,3 триллиона, превысив впервые отметку в 32 триллиона рублей. Эту информацию опубликовало издание «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.

По данным издания, рост задолженности стал самым высоким за последние несколько лет, по крайней мере с 2015 года, пишет Общественная служба новостей.

Наталья Ващелюк, главный аналитик Совкомбанка, поделилась своим мнением с журналистами, отметив, что одной из причин такого роста стало удовлетворение накопленного спроса в 2023 году. Это объясняется тем, что большую часть прошлого года характеризовало высокое неопределенность и уровень процентных ставок.

Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
Сегодня, 05:48
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02