Нутрициолог: матча повышает работоспособность и улучшает сон

Эксперт назвала другие продукты, которые улучшают память и работу мозга. Она отметила полезность спирулины, содержащей триптофан, который играет важную роль в процессе выработки серотонина и мелатонина. Это напрямую влияет на работу нервной системы, особенно на память и способность воспринимать новую информацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».