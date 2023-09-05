Нутрициолог: матча повышает работоспособность и улучшает сон

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Эксперт назвала другие продукты, которые улучшают память и работу мозга. Она отметила полезность спирулины, содержащей триптофан, который играет важную роль в процессе выработки серотонина и мелатонина. Это напрямую влияет на работу нервной системы, особенно на память и способность воспринимать новую информацию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Черная также подчеркивает полезные свойства матчи, которая содержит L-треонин, способствующий повышению работоспособности, концентрации и усидчивости. В сочетании с спирулиной, она будет очень эффективна для запоминания нового материала, а также поможет снизить стресс и улучшить сон.
Кроме того, нутрициолог рекомендует употреблять другие продукты, которые косвенно могут повлиять на память. В эту категорию входят авокадо, орехи, яйца, рыба и кокос.
Однако Черная предупреждает, что кукурузное масло, рапсовое масло и маргарин могут иметь противоположный эффект, ухудшая работу мозга и понижая работоспособность. Они содержатся в чипсах и тортах.