Не ремонте тротуара в омском парке «Птичья гавань» сэкономят 3 миллиона рублей

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4 сентября бюджетное учреждение «Природный парк „Птичья гавань“» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Артуром Севояном на ремонт дорожек по улице Енисейская.
Работы в парке «Птичья гавань» проводятся в целях создания условий для развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях Омской области. Изначально бюджетное учреждение планировало заплатить за ремонт дорожек 4,7 млн рублей. Но на торгах, на которые заявились 12 участников, начальная цена снизилась на 3,2 млн рублей.
Омич Артур Севоян, зарегистрировавший ИП 1 ноября 2021 года, выполнит работу за 1,55 млн рублей. Согласно схеме, отремонтируют участок недалеко от остановки «Парк Победы». Подрядчик должен использовать шестигранную плитку, из которой сделаны другие дорожки в парке. Сдать работу нужно к 29 сентября 2023 года.
Отметим, что Севоян с 2021 года успел заключить 6 контрактов на общую сумму 10,2 млн рублей. Один из последних касается благоустройства общественной территории по улице Октябрьская от дома №81 до угла 40 лет ВЛКСМ в поселке Любинский.
Ранее Город55 рассказывал о благоустройстве придомовой территории по 3-й Молодежной в Октябрьском округе. Жильцам многоэтажного дома после завершения работ достались незакрепленные лавочки, стоянка с бордюрами высотой в 12 см и крутые спуски при входах в подъезды.