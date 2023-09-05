Не ремонте тротуара в омском парке «Птичья гавань» сэкономят 3 миллиона рублей

Омич Артур Севоян, зарегистрировавший ИП 1 ноября 2021 года, выполнит работу за 1,55 млн рублей. Согласно схеме, отремонтируют участок недалеко от остановки «Парк Победы». Подрядчик должен использовать шестигранную плитку, из которой сделаны другие дорожки в парке. Сдать работу нужно к 29 сентября 2023 года.