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Published Сегодня, 19:32

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Над Белгородской областью сбит беспилотник

5 сентября 2023, 19:32
Российские военные вечером 5 сентября пресекли террористическую атаку со стороны ВСУ, уничтожив беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации пресс-службы ведомства, беспилотник был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Об этом пишет 360tv.ru.

Это уже не первый случай сбитого беспилотного летательного аппарата в этом регионе за последние часы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что военнослужащие пограничного отряда смогли сбить беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, используя огнестрельное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

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