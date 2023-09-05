Над Белгородской областью сбит беспилотник

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
По информации пресс-службы ведомства, беспилотник был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Об этом пишет 360tv.ru.
Это уже не первый случай сбитого беспилотного летательного аппарата в этом регионе за последние часы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что военнослужащие пограничного отряда смогли сбить беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, используя огнестрельное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.