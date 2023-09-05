Над Белгородской областью сбит беспилотник

Это уже не первый случай сбитого беспилотного летательного аппарата в этом регионе за последние часы. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что военнослужащие пограничного отряда смогли сбить беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, используя огнестрельное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.