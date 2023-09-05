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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

На выборах губернатора омичи смогут купить молоко, курицу и поп-корн

На выборах губернатора омичи смогут купить молоко, курицу и поп-корн

5 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI
На территории 155 избирательных участков организаторы развернут 340 торговых точек.

В Кировском округе будет располагаться 86 торговых точек, в Ленинском — 24, в Октябрьском — 28, в Советском — 83. Самое больше количество площадок развернут в Центральном округе — 119. В администрации отмечают, что количество точек может еще вырасти.

В перечень товаров, которые смогут приобрести омичи на избирательных участках, входят молочные продукты, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлеб, чипсы, поп-корн, сухарики и орешки — все в упаковках производителя, продукция из мяса птицы фасованная, яйца, консервированная продукция, кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое, фрукты и овощи.

Однако на прилавках будет не только еда. На выборах омичи смогут купить книги, канцелярию, игрушки, косметику, парфюм и даже растения, горшечные и декоративные.

Даже в аэропорту и в СИЗО. В Омской области откроются 1730 избирательных участков
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#Омск#Омская область#Продажа#Выборы#Продажи#Продукты#Новости#Губернаторские выборы#Анастасия Баянова#Торговые точки
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