На выборах губернатора омичи смогут купить молоко, курицу и поп-корн

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Кировском округе будет располагаться 86 торговых точек, в Ленинском — 24, в Октябрьском — 28, в Советском — 83. Самое больше количество площадок развернут в Центральном округе — 119. В администрации отмечают, что количество точек может еще вырасти.
В перечень товаров, которые смогут приобрести омичи на избирательных участках, входят молочные продукты, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлеб, чипсы, поп-корн, сухарики и орешки — все в упаковках производителя, продукция из мяса птицы фасованная, яйца, консервированная продукция, кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое, фрукты и овощи.
Однако на прилавках будет не только еда. На выборах омичи смогут купить книги, канцелярию, игрушки, косметику, парфюм и даже растения, горшечные и декоративные.