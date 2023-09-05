На СВО при исполнении долга погиб сотрудник «Омскоблводопровода» Иван Павлюков

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В зоне специальной военной операции погиб Иван Павлюков, работавший в АО «Омскоблводопровод». Ему было 34 года. Мужчину призвали в период частичной мобилизации.
Он героически погиб при исполнении воинского долга, рассказали в пресс-службе компании. Вчера, 4 сентября, в Омской области состоялось прощание с бойцом. Мероприятие посетили родные, знакомые и коллеги Ивана. Известно, что у него остались жена и двое маленьких детей.
«Невозможно описать словами боль утраты молодых ребят, отстаивающих интересы нашей страны… Иван отдал свою жизнь ради нашего будущего, защищая интересы Родины. Для нас всех он навсегда останется нашим героем и товарищем», — сказал гендиректор предприятия Дмитрий Кремер.
Редакция Города55 выражает соболезнования родственникам и близким ушедшего.