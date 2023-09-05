На СВО при исполнении долга погиб сотрудник «Омскоблводопровода» Иван Павлюков

Он героически погиб при исполнении воинского долга, рассказали в пресс-службе компании. Вчера, 4 сентября, в Омской области состоялось прощание с бойцом. Мероприятие посетили родные, знакомые и коллеги Ивана. Известно, что у него остались жена и двое маленьких детей.