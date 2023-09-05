На собрании муниципальных образований Хоценко представил программу развития региона

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Врио губернатора обсудил с присутствующими вопросы дорожного строительства и транспортной доступности территорий, газификация и водоснабжение, капитальный ремонт школ, а также ход проведения отбора инициатив жителей региона.
Жители Омской области предложили больше тысячи инициативных проектов для своих городов и сел в 2024 году. Каждый из них может быть реализован. Проекты, которые получат наибольшую поддержку граждан, будут профинансированы из областного бюджета. На эти цели Виталий Хоценко планирует выделить 1 млрд рублей.
«Поддержка инициатив жителей — это очень хороший инструмент, который люди обязательно оценят, который качественно поменяет среду в наших сёлах и городах. В последующие годы постараемся финансирование инициатив граждан предусматривать на этом же уровне», — подчеркнул врио губернатора.
Предложения жителей по благоустройству и развитию населенных пунктов региона собирают волонтеры и общественники. Прием заявок на конкурсный отбор начнется с середины октября этого года, после того, как завершатся голосования и опросы, а отобранные идеи пройдут необходимую доработку.
Прием проектов, предложенных на территории города Омска, будет осуществлять управление общественных отношений и социальных вопросов администрации города. Те же проекты, которые прошли процедуры муниципальных отборов на территории районов, проведет региональный минфин. Сейчас специалисты организации ежедневно ведут консультации глав поселений и инициативных групп по вопросам оформления заявок и сбора необходимых документов.
Участники сегодняшнего собрания отметили ценность обмена опытом между муниципальными образованиями региона. Заместитель председателя Правительства региона, министр финансов Омской области Вадим Чеченко также отметил, что на территории региона развиваются, дополняя друг друга, различные практики учёта мнения граждан.
В правительстве уверены, что включение в работу управленцев, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области, позволит дать новый импульс экономике области и выведет ее на принципиально иной уровень.
«Нам надо укрепить управленческую команду в короткие сроки. У нас в планах целый ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов, которым потребуются квалифицированные управленческие кадры», — отметил Виталий Хоценко.