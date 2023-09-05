На собрании муниципальных образований Хоценко представил программу развития региона

Жители Омской области предложили больше тысячи инициативных проектов для своих городов и сел в 2024 году. Каждый из них может быть реализован. Проекты, которые получат наибольшую поддержку граждан, будут профинансированы из областного бюджета. На эти цели Виталий Хоценко планирует выделить 1 млрд рублей.