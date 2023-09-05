На 79-м году ушел из жизни ветеран омского спорта Владимир Королевец

Свою трудовую деятельность он начал на месте инструктора Омского областного спорткомитета. Уже через год после выпуска из учебного заведения, в 1972 году, Королевец был назначен заместителем директора областной детско-юношеской спортивной школы. А в 1979-м стал директором СДЮСШОР № 8 по велосипедному спорту.