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На 79-м году ушел из жизни ветеран омского спорта Владимир Королевец

На 79-м году ушел из жизни ветеран омского спорта Владимир Королевец

5 сентября 2023, 15:33
Фото: Минспорта Омской области
О дате и времени похорон и месте прощания будет объявлено позже.

Владимир Иванович Королевец был не только легендой омского спорта, но и заслуженным учителем России. Он родился 29 сентября 1944 года в Полтавке. В 1971 году окончил Омский государственный институт физической культуры, заочно учился и в Екатеринбургском педагогическом.

Свою трудовую деятельность он начал на месте инструктора Омского областного спорткомитета. Уже через год после выпуска из учебного заведения, в 1972 году, Королевец был назначен заместителем директора областной детско-юношеской спортивной школы. А в 1979-м стал директором СДЮСШОР № 8 по велосипедному спорту.

За свою жизнь он успел поработать директором коррекционной школы-интерната, руководителем Омского областного комитета Специальных олимпийских игр и не только. Он был назначен главным тренером сборной команды России на Игры 1992 года в Барселоне, где омские спортсмены завоевали 4 золотые медали.

Успехи Владимира Кролевца и его команды не остались без внимания и были отмечены на государственном уровне. В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ».

Даже после выхода на пенсию Владимир Иванович продолжал активную спортивную жизнь, отдавая много сил развитию Центра, помогал учреждению в организации хозяйственной деятельности. До последних дней жизни Кролевец был активным членом Совета ветеранов омского спорта.

#Спорт#Омск#Омская область#Учитель#Новости#Тренер#Анастасия Баянова#Заслуженный учитель России
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