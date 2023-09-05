Мышление влияет на внешний вид человека, утверждает психолог Екатерина Корендясева

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Психолог Екатерина Корендясева подтверждает, что наше мышление оказывает влияние на нашу внешность. Она объясняет, что наше тело отражает наши эмоции и чувства. Если мы не высказываем свои мысли, они «застревают» в нашем теле и могут привести к проблемам со здоровьем и внешним видом, таким как лишний вес, морщины и усталость, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Корендясева говорит, что стеснительные люди часто сутулятся и закрываются от окружающего мира. Они стараются скрыть свои недостатки и чувствуют себя неуверенно. В результате, у них может возникнуть лишний вес, проблемы с дыханием и боли в пояснице. Они также могут иметь больше морщин, так как зажимаются и напрягаются.
Чтобы изменить свое мышление и выглядеть здоровыми и уверенными, Корендясева рекомендует анализировать негативные мысли и искать способы решения проблем. Она подчеркивает важность избегания самокритики и переключения на позитивное или нейтральное мышление. Наш мозг склонен обращать внимание на негативную информацию, поэтому важно уметь переключаться на положительные аспекты жизни и фокусироваться на решении проблем.
В заключение, психолог советует заботиться о себе так, словно мы заботимся о наших близких. Нужно относиться к себе с пониманием и нежностью, а не мучить себя голодом и самоунижением.