Мышление влияет на внешний вид человека, утверждает психолог Екатерина Корендясева

Корендясева говорит, что стеснительные люди часто сутулятся и закрываются от окружающего мира. Они стараются скрыть свои недостатки и чувствуют себя неуверенно. В результате, у них может возникнуть лишний вес, проблемы с дыханием и боли в пояснице. Они также могут иметь больше морщин, так как зажимаются и напрягаются.