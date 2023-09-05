Мэр Омска отреагировал на избрание Дмитрия Махини главой Томска

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал избрание своего бывшего заместителя Дмитрия Махини главой Томска.
«По итогам голосования в городской думе Томска Дмитрий Александрович Махиня избран мэром этого города. Желаю ему успехов на новой должности, слаженной командной работы с правительством региона, интересных проектов и плодотворной работы на благо томичей. Уверен, Дмитрий Александрович применит все свои знания, умения и опыт для того, чтобы устойчивое и поступательное развитие Томска, — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Махиня набрал 2/3 голосов депутатов на сегодняшнем собрании. При вступлении в должность он планирует познакомиться с командой, заняться подготовкой к предстоящей зиме и формирование городского бюджета на будущий год.
Ранее Дмитрий Махиня занимал должность директора департамента имущественных отношений администрации Омска.