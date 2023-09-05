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Сергей Шелест

Мэр Омска отреагировал на избрание Дмитрия Махини главой Томска

5 сентября 2023, 07:30
Фото: Город55
Сергей Шелест
Сергей Шелест пожелала новому градоначальнику интересных проектов и плодотворной работы.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал избрание своего бывшего заместителя Дмитрия Махини главой Томска.

«По итогам голосования в городской думе Томска Дмитрий Александрович Махиня избран мэром этого города. Желаю ему успехов на новой должности, слаженной командной работы с правительством региона, интересных проектов и плодотворной работы на благо томичей. Уверен, Дмитрий Александрович применит все свои знания, умения и опыт для того, чтобы устойчивое и поступательное развитие Томска, — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Махиня набрал 2/3 голосов депутатов на сегодняшнем собрании. При вступлении в должность он планирует познакомиться с командой, заняться подготовкой к предстоящей зиме и формирование городского бюджета на будущий год.

Ранее Дмитрий Махиня занимал должность директора департамента имущественных отношений администрации Омска.

Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
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#Политика#Общество#Город#Омск#Омская область#Мэр#Сергей Шелест#Дмитрий Махиня#Мэр Омска#Томск#Евгений Игишев
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