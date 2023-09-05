«Мер не принимается». Прокуратура проверила незаконную свалку в Омской области

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Во время проверки прокуратура установила, что на улице Мелиораторов в рабочем поселке находится несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.
Однако администрация поселения обходит этот вопрос стороной и не предпринимает никаких мер по ликвидации загрязненного участка.
По результатам проверки прокурор обратился в суд и потребовал обязать администрацию поселения устранить нарушение в течение 6 месяцев. Суд в полном объёме удовлетворил его требования, теперь ведомство поставило ситуацию на особый контроль.