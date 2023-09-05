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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Прокуратура провела проверку соблюдения закона об отходах в Омской области

«Мер не принимается». Прокуратура проверила незаконную свалку в Омской области

5 сентября 2023, 10:26
Фото: 1MI

Прокуратура провела проверку соблюдения закона об отходах в Омской области

Серьезные нарушения были найдены в Крутинском городском поселении.

Во время проверки прокуратура установила, что на улице Мелиораторов в рабочем поселке находится несанкционированная свалка твердых бытовых отходов.

Однако администрация поселения обходит этот вопрос стороной и не предпринимает никаких мер по ликвидации загрязненного участка.

По результатам проверки прокурор обратился в суд и потребовал обязать администрацию поселения устранить нарушение в течение 6 месяцев. Суд в полном объёме удовлетворил его требования, теперь ведомство поставило ситуацию на особый контроль.

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