Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как выяснил Город55, застройщик школы в пригородном омском микрорайоне Ясная Поляна, — московское ООО «Капитал Развитие», с которым в одностороннем порядке расторгли контракт, получил за свою деятельность, почти 300.5 млн рублей. Фактически же он выполнил работ на чуть более 55.5 млн рублей. То есть, получил в 6 раз больше, чем заслуживал.
Кроме того, за просрочку исполнения обязательств, которые прописаны в контракте, «Капитал Развитие» схлопотал еще и штраф на сумму более 6 млн рублей.
Примечательно, что часто эти штрафы взыскиваются из суммы, которая выплачивается за выполненные работы. Однако московским подрядчикам создали весьма привлекательные условия и прописали в контракте, что «удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), не предусмотрено».
Получается теперь заказчику, коим является Министерство строительства Омской области, придется «выбивать» штрафы и пени только через суд.
Логично предположить, что процесс этот будет долгим и затяжным, поскольку «Капитал Развитие» получило аж 5 претензий, где его, в том числе, просили добровольно оплатить неустойку, но реакции на эти требования так и не последовало. А, значит, материалов в суде будет рассматриваться много.
Добавим, что причиной одностороннего расторжения контракта, стал тот факт, что еще с 11 декабря 2022 года подрядчик должен был непосредственно заняться строительством, однако по состоянию на 14 августа региональный Минстрой так и не получил рабочую документацию в полном объеме, а сами работы существенно отставали от графика.
Дошло даже до того, что выездная комиссия, которая поприсутствовала на объекте 9 августа, указала, что «строительство не обеспечено человеческими ресурсами, на площадке отсутствует башенный кран для монтажа железобетонных изделий».
В свою очередь, как ранее сообщал «Город55», в «Капитал Строе» заявили, что в отставании от графика их вины нет, мол, это заказчик передал недоделанный и неполный проект, который пришлось дорабатывать своими силами. Подробнее об этом, ниже по ссылке.
Видимо, выяснять кто прав, а кто виноват в этой ситуации, придется долго и в судебном порядке. Кто же все-таки достроит школу стоимостью более 1 млрд рублей, которую жители Ясной Поляны ждут более 12 лет, пока не известно.