Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн

Логично предположить, что процесс этот будет долгим и затяжным, поскольку «Капитал Развитие» получило аж 5 претензий, где его, в том числе, просили добровольно оплатить неустойку, но реакции на эти требования так и не последовало. А, значит, материалов в суде будет рассматриваться много.