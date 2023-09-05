Китай углубляет сотрудничество со странами ШОС

Кроме того, глава КНР подчеркнул важность открытости мировой экономики. Он отметил, что изоляция причинила ей серьезный ущерб. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что ситуацию можно изменить через активное сотрудничество между странами и призвал все усилия для восстановления мировой экономики на прочной основе.