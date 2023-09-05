Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Китай углубляет сотрудничество со странами ШОС

5 сентября 2023, 05:30
Китай намерен углубить сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Си Цзиньпин, председатель КНР, выразил это в поздравительном письме, отправленном участникам совещания министров юстиции государств-членов ШОС, как сообщает издание «Xinhua».

По словам Си Цзиньпина, Китай планирует продолжать развивать обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новой эпохе. Об этом пишет 360tv.ru.

Кроме того, глава КНР подчеркнул важность открытости мировой экономики. Он отметил, что изоляция причинила ей серьезный ущерб. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что ситуацию можно изменить через активное сотрудничество между странами и призвал все усилия для восстановления мировой экономики на прочной основе.

Он также отметил, что Китай будет сотрудничать со всеми странами и сторонами для развития сектора услуг и торговли услугами с целью принятия инклюзивного развития через открытость, поддержку связей и интеграцию через сотрудничество.

Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
Сегодня, 05:48
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02