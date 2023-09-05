Китай углубляет сотрудничество со странами ШОС

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам Си Цзиньпина, Китай планирует продолжать развивать обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новой эпохе. Об этом пишет 360tv.ru.
Кроме того, глава КНР подчеркнул важность открытости мировой экономики. Он отметил, что изоляция причинила ей серьезный ущерб. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что ситуацию можно изменить через активное сотрудничество между странами и призвал все усилия для восстановления мировой экономики на прочной основе.
Он также отметил, что Китай будет сотрудничать со всеми странами и сторонами для развития сектора услуг и торговли услугами с целью принятия инклюзивного развития через открытость, поддержку связей и интеграцию через сотрудничество.