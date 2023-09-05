Изменения на рекламном рынке обсудят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
НРФ «Регионы» — это проект Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), который направлен на развитие регионального рынка рекламы. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером форума.
Форум откроет стратегическая сессия. Эксперты проанализируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей, обсудят актуальные инструменты и новые тенденции в создании контента для местных компаний. Модератором первой части панельной дискуссии будет первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, пишет tagilcity.ru.
Вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития рекламной индустрии в различных регионах России. Спикеры — представители Ассоциации коммуникационных агентств России из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов — представят свое видение развития местного рекламного рынка.
Также будет проведена сессия, посвященная поддержке предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний, а также препятствиям для развития малого и среднего бизнеса в цифровой сфере. Эксперты сессии о брендинге, проходящей в рамках Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как поддерживать связь между брендом и потребителем при росте количества контактов с пользователями.
В программе запланированы сессии, посвященные использованию искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе, брендингу, актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим направлениям. Всего на НРФ «Регионы» будет проведено более 30 отраслевых дискуссий, выступления экспертов федеральных и местных агентств и брендов. Также будет презентация лучших кейсов и практик рекламных агентств.
Деловая программа НРФ «Регионы» завершится церемонией награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс творческой рекламы, созданной в регионах или для местных брендов.