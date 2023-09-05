Изменения на рекламном рынке обсудят на НРФ «Регионы» в Екатеринбурге

Также будет проведена сессия, посвященная поддержке предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний, а также препятствиям для развития малого и среднего бизнеса в цифровой сфере. Эксперты сессии о брендинге, проходящей в рамках Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как поддерживать связь между брендом и потребителем при росте количества контактов с пользователями.