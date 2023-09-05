Хроническая усталость может иметь вирусную природу, говорят ученые

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Врач Мария Беляева подтверждает выводы американских исследователей. Она утверждает, что многие вирусы и инфекции могут вызывать длительную усталость, которая продолжается после выздоровления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«После перенесенного вируса Эпштейна-Барр или герпеса, особенно герпеса шестого типа, люди часто испытывают симптомы апатии и усталости. Также постоянное ощущение усталости характерно для пациентов с клостридиозом», — рассказала Беляева в интервью «Подмосковье сегодня».
Врач отметила, что также существуют вирусы, которые улучшают общее состояние здоровья. Люди, зараженные такими вирусами, не ощущают себя больными и имеют большую энергию.
«На данный момент довольно мало известно о таких вирусах и инфекциях, но в ближайшие годы планируются обширные исследования воздействия вирусов и бактерий на организм», — пояснила Беляева.
Медик упомянула, что некоторые бактерии могут вызывать проблемы с пищеварением и весом. Плохой обмен веществ влияет на качество сна и может привести к хронической усталости.
«Но есть и полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и оказывают положительное воздействие на организм. Чтобы сохранить их полезные свойства, старайтесь использовать антибиотики и антисептики реже», — добавила Беляева.
Согласно словам специалиста, полезные микроорганизмы содержатся в молочных продуктах, а также в фруктах, ягодах и крупах, богатых клетчаткой: грушах, финиках, инжире, нуте и фасоли.