Хроническая усталость может иметь вирусную природу, говорят ученые

Специалисты из Корнельского университета (США) обнаружили, что хроническая усталость может быть вызвана не только физическим и психологическим состоянием, но и вирусами. Об этом сообщает известный научный журнал из США.