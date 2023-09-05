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Хроническая усталость может иметь вирусную природу, говорят ученые

5 сентября 2023, 11:18
Специалисты из Корнельского университета (США) обнаружили, что хроническая усталость может быть вызвана не только физическим и психологическим состоянием, но и вирусами. Об этом сообщает известный научный журнал из США.

Врач Мария Беляева подтверждает выводы американских исследователей. Она утверждает, что многие вирусы и инфекции могут вызывать длительную усталость, которая продолжается после выздоровления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«После перенесенного вируса Эпштейна-Барр или герпеса, особенно герпеса шестого типа, люди часто испытывают симптомы апатии и усталости. Также постоянное ощущение усталости характерно для пациентов с клостридиозом», — рассказала Беляева в интервью «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что также существуют вирусы, которые улучшают общее состояние здоровья. Люди, зараженные такими вирусами, не ощущают себя больными и имеют большую энергию.

«На данный момент довольно мало известно о таких вирусах и инфекциях, но в ближайшие годы планируются обширные исследования воздействия вирусов и бактерий на организм», — пояснила Беляева.

Медик упомянула, что некоторые бактерии могут вызывать проблемы с пищеварением и весом. Плохой обмен веществ влияет на качество сна и может привести к хронической усталости.

«Но есть и полезные бактерии, которые помогают улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и оказывают положительное воздействие на организм. Чтобы сохранить их полезные свойства, старайтесь использовать антибиотики и антисептики реже», — добавила Беляева.

Согласно словам специалиста, полезные микроорганизмы содержатся в молочных продуктах, а также в фруктах, ягодах и крупах, богатых клетчаткой: грушах, финиках, инжире, нуте и фасоли.

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