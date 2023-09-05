Хоценко рассказал об открытии новой школы в Черлаке

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
Сегодня, 5 сентября, в Черлакском районе открылась новая школа. Учреждение начало полноценно работать. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Дети уже сели за парты в рабочем поселке Черлак и начали учиться. Министр строительства Александр Рашко обещал родителям, что школа откроется позднее, однако все проблемы получилось разрешить к сегодняшнему дню.
«Можем же, когда хотим!», — отметил Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что в Омской области должна открыться этой осенью также школа в Горьковском районе.