Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Хоценко рассказал об открытии новой школы в Черлаке

Хоценко рассказал об открытии новой школы в Черлаке

5 сентября 2023, 04:52
Фото: правительство Омской области
Дети уже находятся на занятиях.

Сегодня, 5 сентября, в Черлакском районе открылась новая школа. Учреждение начало полноценно работать. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Дети уже сели за парты в рабочем поселке Черлак и начали учиться. Министр строительства Александр Рашко обещал родителям, что школа откроется позднее, однако все проблемы получилось разрешить к сегодняшнему дню.

«Можем же, когда хотим!», — отметил Хоценко в своем телеграм-канале.
Фото: правительство Омской области

Напомним, что в Омской области должна открыться этой осенью также школа в Горьковском районе.

Глава омского минстроя Рашко рассказал, когда достроят школу в Горьковском районе
Узнать подробнее
#Образование#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Омичи и москвичи. МУП «Банное хозяйство» нашел арендаторов для городских бань
Сегодня, 05:48
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
Вчера, 10:02