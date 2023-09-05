Гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилось здоровье омичей осенью

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Так в ходе исследований вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы 64,3%, аденовирусы — 14,3%, бокавирусы –14,3% и вирусы парагриппа — 7,1%.
Несмотря на отсутствие в этом списке вируса гриппа, Роспотребнадзор напоминает, что в Омской области продолжается прививочная кампания. Вакцинация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри».
Также отмечается, что работодатели должны внимательнее относиться к сотрудникам, которые входят в «группу риска». Им необходимо выполнять сезонную вакцинацию, в том числе и для снижения экономических потерь при заболеваемости.
Чтобы не допустить групповых заболеваний, Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, а также своевременно обращаться к врачу, соблюдать меры профилактики ОРВИ.