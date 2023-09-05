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Published Сегодня, 12:27

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Гриппа пока нет. В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилось здоровье омичей осенью

5 сентября 2023, 12:27
Фото: 1MI
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С приходом осени в Омске выросла заболеваемость ОРВИ

Лабораторные исследования показали, что заболеваемость жителей региона обусловлена циркуляцией вирусов, не связанных с гриппом.

Так в ходе исследований вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы 64,3%, аденовирусы — 14,3%, бокавирусы –14,3% и вирусы парагриппа — 7,1%.

Несмотря на отсутствие в этом списке вируса гриппа, Роспотребнадзор напоминает, что в Омской области продолжается прививочная кампания. Вакцинация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри».

Также отмечается, что работодатели должны внимательнее относиться к сотрудникам, которые входят в «группу риска». Им необходимо выполнять сезонную вакцинацию, в том числе и для снижения экономических потерь при заболеваемости.

Чтобы не допустить групповых заболеваний, Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, а также своевременно обращаться к врачу, соблюдать меры профилактики ОРВИ.

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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Статистика#ОРВИ#Болезнь#Новости#Грипп#Болезни#Анастасия Баянова
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