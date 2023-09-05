Дым столбом. В Омской области случился пожар на территории свиноводческого комплекса

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о проверке по факту пожара на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Люфт» в Азовском немецком национальном районе. Уточняется, что загорелся свиноводческий комплекс в селе Александровка.
На месте работают сотрудники МЧС, они ликвидируют возгорание. Также на ферму выехали первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, и. о. прокурора Азовского немецкого-национального района Адам Арсанукаев. Они будут работать с правоохранительными органами, координировать действия спецслужб.
Причины случившегося выясняются, ведется проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, также будет установлена сумма ущерба. О пострадавших и погибших в пожаре пока информации нет.
В региональном ГУ Мчс России уточнили, что площадь пожара составила 3 520 кв метров, в тушении задействованы 23 человека и 9 единиц техники.