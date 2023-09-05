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В Омской области загорелся свиноводческий комплекс

Дым столбом. В Омской области случился пожар на территории свиноводческого комплекса

5 сентября 2023, 14:20
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области загорелся свиноводческий комплекс

О пострадавших и ущербе пока не сообщается.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о проверке по факту пожара на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Люфт» в Азовском немецком национальном районе. Уточняется, что загорелся свиноводческий комплекс в селе Александровка.

На месте работают сотрудники МЧС, они ликвидируют возгорание. Также на ферму выехали первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, и. о. прокурора Азовского немецкого-национального района Адам Арсанукаев. Они будут работать с правоохранительными органами, координировать действия спецслужб.

Причины случившегося выясняются, ведется проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, также будет установлена сумма ущерба. О пострадавших и погибших в пожаре пока информации нет.

В региональном ГУ Мчс России уточнили, что площадь пожара составила 3 520 кв метров, в тушении задействованы 23 человека и 9 единиц техники.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#МЧС#Новости#Ольга Акамова#Свиноводческий комплекс
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