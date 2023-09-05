Дым столбом. В Омской области случился пожар на территории свиноводческого комплекса

На месте работают сотрудники МЧС, они ликвидируют возгорание. Также на ферму выехали первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, и. о. прокурора Азовского немецкого-национального района Адам Арсанукаев. Они будут работать с правоохранительными органами, координировать действия спецслужб.