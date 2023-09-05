Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:27
Копия письма, отправленного главе Минпросвещения Сергею Кравцову, имеется у RT.
В своем обращении Хамзаев отметил, что за последние два десятилетия федеральные органы власти приложили значительные усилия для развития патриотического воспитания молодежи.
Однако, по мнению депутата, первоначальным шагом к развитию патриотизма является воспитание любви к родному краю, знакомство с его историей, традициями, культурой, а также биографиями известных и заслуженных личностей.
Хамзаев предложил рассмотреть возможность создания региональных образовательных программ для средних школ, которые бы включали обязательное изучение истории и традиций родного края. Он также предложил разработать единый федеральный подход к изучению истории родного края.