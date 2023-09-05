Даже в аэропорту и в СИЗО. В Омской области откроются 1730 избирательных участков

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Омской области к предстоящим выборам откроются 1730 избирательных участков. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель регионального избиркома Иван Ходаков.
«Выборы будут проходит два дня — 9 и 10 сентября. Сделано это для удобства избирателей. Всего на территории области будут работать 1730 избирательных участков. Из них 1694 постоянных и 34 — временных. Временные участки разместят в больницах, аэропорте, следственном изоляторе», — сообщил глава омского избиркома.
Для слабовидящих избирателей изготовили информационные материалы с крупным шрифтом и трафареты.
«Изготовили трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, но на нем отсутствует шрифт Брайля, поскольку мы выяснили, что не такое большое количество людей умеют его правильно читать. Но зная, как расположены кандидаты в алфавитном порядке, у людей будет возможность наложить трафарет и самостоятельно поставить галочку за кандидата», — объяснил Иван Ходаков.
Также на 26 участках предполагается присутствие сурдопереводчиков, на 500 будут работать волонтеры и социальное такси.
Ранее в избиркоме представили данные о составе избирательных комиссий. Их обновили больше чем на половину.