Четыре раза вместо одного: Хоценко одобрил новые меры поддержки семей участников СВО

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
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Updated Сегодня, 10:49
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 1 сентября подписал очередной указ, касающийся мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Этим документом вносятся правки в приложение к одному из предыдущих указов — о графике бесплатных посещений «членами семей отдельных категорий граждан» спортивных учреждений, которые находятся в ведении областных властей.
— В абзаце первом слова «один раз» заменить словами «четыре раза», — так звучит наиболее содержательная правка.
Речь идет о первом абзаце второго пункта одного январского указа, подписанного еще Александром Бурковым. Этот абзац устанавливает «до окончания периода проведения специальной военной операции» порядок бесплатных посещений спортивных организаций для членов семей мобилизованных: сначала это был 1 раз в месяц, теперь — 4. При этом дети младше 14 лет могут пройти бесплатно только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя.
Отметим, что на детей контрактников и добровольцев данная привилегия не распространяется.