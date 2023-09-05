Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

бассейн

Четыре раза вместо одного: Хоценко одобрил новые меры поддержки семей участников СВО

5 сентября 2023, 10:28
Фото: 1MI
бассейн
Теперь льготников будут чаще бесплатно пускать в спортивные учреждения.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко 1 сентября подписал очередной указ, касающийся мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Этим документом вносятся правки в приложение к одному из предыдущих указов — о графике бесплатных посещений «членами семей отдельных категорий граждан» спортивных учреждений, которые находятся в ведении областных властей.

— В абзаце первом слова «один раз» заменить словами «четыре раза», — так звучит наиболее содержательная правка.

Речь идет о первом абзаце второго пункта одного январского указа, подписанного еще Александром Бурковым. Этот абзац устанавливает «до окончания периода проведения специальной военной операции» порядок бесплатных посещений спортивных организаций для членов семей мобилизованных: сначала это был 1 раз в месяц, теперь — 4. При этом дети младше 14 лет могут пройти бесплатно только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя.

Отметим, что на детей контрактников и добровольцев данная привилегия не распространяется.

Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
Узнать подробнее
#Общество#Льготы#Новости#Николай Эйхвальд#Сво
Подпишитесь
Топ арбитража. Долги китайской СС7 и директор детсада Маслова с миллионным ущербом
Сегодня, 07:42
Сейчас. Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска
Сегодня, 05:00
Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
Сегодня, 09:39
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
Сегодня, 04:53
Советник губернатора Омской области Лесовский покинет свой пост
Сегодня, 07:50
Лишенный контракта застройщик школы в омской Ясной Поляне получил «лишние» 245 млн
Сегодня, 10:18