Четыре раза вместо одного: Хоценко одобрил новые меры поддержки семей участников СВО

Речь идет о первом абзаце второго пункта одного январского указа, подписанного еще Александром Бурковым. Этот абзац устанавливает «до окончания периода проведения специальной военной операции» порядок бесплатных посещений спортивных организаций для членов семей мобилизованных: сначала это был 1 раз в месяц, теперь — 4. При этом дети младше 14 лет могут пройти бесплатно только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя.