Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска

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Бывший заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня избран мэром Томска. Сегодня, 5 сентября, состоялось собрание Думы города. Он набрал 2/3 количества голосов, 26 депутатов из 33 выбрали его.
В своем выступлении он обратил внимание на то, что в Томске нужно ремонтировать дороги, проводить освещение на улицах, поставить камеры видеонаблюдения, оборудовать большее количество ливневых канализаций. Также Махиня посчитал, что нужно обновить автопарк общественного транспорта, разработать новую транспортную схему и поставить в городе теплые остановки.
Кроме того, он затронул темы благоустройства областного центра, образования, культуры, социального развития и бизнеса. Отдельно Махиня выделил то, что нужно настраивать открытый диалог администрации и населения, вовлекать местных жителей в различные обсуждения.
Дмитрия Махиню при выступлении депутаты спросили, какие первые три решения он примет при заступлении на должность мэра.
«Сначала нужно познакомиться с командой. Тщательно посмотреть на всех работников администрации. Второе — сейчас начинается сезон подготовки к зиме. Необходимо проверить работу администрации в этом направлении. Далее — сосредоточиться на подготовке бюджета на следующий год», — ответил он.
За кресло градоначальника вместе с ним боролись директор «Асиновского единого ресурсного центра» Александр Вульф (0 голосов) и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский (2 голоса). Напомним, что выборы были непрямыми. До этого в течение трех лет в Томске не было мэра. Его обязанности исполнял Михаил Ратнер.