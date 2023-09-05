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Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска

5 сентября 2023, 05:00
Фото: Город55
иллюстрация
Он рассказал, чем займется на главенствующем посту в первую очередь.

Бывший заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня избран мэром Томска. Сегодня, 5 сентября, состоялось собрание Думы города. Он набрал 2/3 количества голосов, 26 депутатов из 33 выбрали его.

В своем выступлении он обратил внимание на то, что в Томске нужно ремонтировать дороги, проводить освещение на улицах, поставить камеры видеонаблюдения, оборудовать большее количество ливневых канализаций. Также Махиня посчитал, что нужно обновить автопарк общественного транспорта, разработать новую транспортную схему и поставить в городе теплые остановки.

Кроме того, он затронул темы благоустройства областного центра, образования, культуры, социального развития и бизнеса. Отдельно Махиня выделил то, что нужно настраивать открытый диалог администрации и населения, вовлекать местных жителей в различные обсуждения.

Дмитрия Махиню при выступлении депутаты спросили, какие первые три решения он примет при заступлении на должность мэра.

«Сначала нужно познакомиться с командой. Тщательно посмотреть на всех работников администрации. Второе — сейчас начинается сезон подготовки к зиме. Необходимо проверить работу администрации в этом направлении. Далее — сосредоточиться на подготовке бюджета на следующий год», — ответил он.

За кресло градоначальника вместе с ним боролись директор «Асиновского единого ресурсного центра» Александр Вульф (0 голосов) и директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский (2 голоса). Напомним, что выборы были непрямыми. До этого в течение трех лет в Томске не было мэра. Его обязанности исполнял Михаил Ратнер.

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