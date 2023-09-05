Глава омского депимущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска

В своем выступлении он обратил внимание на то, что в Томске нужно ремонтировать дороги, проводить освещение на улицах, поставить камеры видеонаблюдения, оборудовать большее количество ливневых канализаций. Также Махиня посчитал, что нужно обновить автопарк общественного транспорта, разработать новую транспортную схему и поставить в городе теплые остановки.