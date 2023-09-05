Бастрыкин поставил на контроль дело о нарушении прав инвалидов из Омской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Оказалось, что в деревне Карбыза нарушаются права местной жительницы, которая является инвалидом. Более того, у женщины есть дочь, которая также имеет ограниченные возможности.
Они вынуждены проживать в аварийном доме в небезопасных условиях. Даже несмотря на то, что в деревне есть пустующие муниципальные квартиры, обращения в администрацию не дают результатов, семье отказывают в улучшении жилищных условий.
По этой жалобе СУ СК России по Омской области организовал проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проучил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову докладывать о ходе проверки, а после ее завершения — рассказать о принятом решении.
Бастрыкин также поручил принять необходимые меры для решения проблемы с жильем. Сейчас ситуация поставлена на контроль.