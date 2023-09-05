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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:21

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Бастрыкин поставил на контроль дело о нарушении прав инвалидов из Омской области

5 сентября 2023, 11:18
Фото: 1MI
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Поводом для проверки стало сообщение о нарушении в социальной сети.

Оказалось, что в деревне Карбыза нарушаются права местной жительницы, которая является инвалидом. Более того, у женщины есть дочь, которая также имеет ограниченные возможности.

Они вынуждены проживать в аварийном доме в небезопасных условиях. Даже несмотря на то, что в деревне есть пустующие муниципальные квартиры, обращения в администрацию не дают результатов, семье отказывают в улучшении жилищных условий.

По этой жалобе СУ СК России по Омской области организовал проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проучил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову докладывать о ходе проверки, а после ее завершения — рассказать о принятом решении.

Бастрыкин также поручил принять необходимые меры для решения проблемы с жильем. Сейчас ситуация поставлена на контроль.

Воспользовалась моментом. В Омске сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида
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#Омск#Омская область#Нарушения#Инвалиды#Аварийное жилье#СУ СКР#Проверка#Нарушение#Новости#Александр Бастрыкин#Инвалид#СУ СКР Омской области#Анастасия Баянова#Нарушение прав
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