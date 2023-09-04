Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Согласно данным сервиса Яндекс, Омскую область в сентябре ждет пасмурная и прохладная погода. До середины месяца средняя дневная температура будет держаться на отметке +15 градусов, а после пойдет на понижение. Солнечных дней в первый месяц осени будет не много.
В Обь-Иртышском УГМС дали подробный прогноз на ближайшие дни. Во вторник, 5 сентября, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит +6…+11°, днем воздух прогреется до +12…+17°.
В среду ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер юго-западный, по северу северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +5…+10°, днем +12…+17°.
В четверг без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на
юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +4…+9°, днем +14…+19°.