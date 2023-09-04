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Published Сегодня, 07:26

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Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду

4 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI
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Омскую область в сентябре ждет пасмурная и прохладная погода

Солнечных дней в первый месяц осени будет не много.

Согласно данным сервиса Яндекс, Омскую область в сентябре ждет пасмурная и прохладная погода. До середины месяца средняя дневная температура будет держаться на отметке +15 градусов, а после пойдет на понижение. Солнечных дней в первый месяц осени будет не много.

Погода на сентябрь 2023 года в ОмскеПогода на сентябрь 2023 года в Омске
Погода на сентябрь 2023 года в Омске
Фото: Яндекс

В Обь-Иртышском УГМС дали подробный прогноз на ближайшие дни. Во вторник, 5 сентября, ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит +6…+11°, днем воздух прогреется до +12…+17°.

В среду ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер юго-западный, по северу северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +5…+10°, днем +12…+17°.

В четверг без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на
юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +4…+9°, днем +14…+19°.

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#Погода#Омск#Омская область#Осень#Дождь#Тепло#Бабье лето#Погода омск#Евгений Игишев
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