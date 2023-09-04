Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду

Согласно данным сервиса Яндекс, Омскую область в сентябре ждет пасмурная и прохладная погода. До середины месяца средняя дневная температура будет держаться на отметке +15 градусов, а после пойдет на понижение. Солнечных дней в первый месяц осени будет не много.