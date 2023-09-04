Зарплаты до 43 тысяч рублей. В мэрии Омска набирают специалистов на госслужбу

Сотрудники требуются также и для работы в окружных администрациях. В Кировском, Ленинском и Октябрьском округах ищут главных специалистов на зарплату до 43 тысяч рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы. В Советском и Ленинском округах открыты также вакансии для специалистов 1 категории. Зарплатная «вилка» для них составляет от 25 до 31 тысяч рублей.