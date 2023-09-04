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В администрацию Омска требуются специалисты на зарплату до 43 тысяч рублей

Зарплаты до 43 тысяч рублей. В мэрии Омска набирают специалистов на госслужбу

4 сентября 2023, 05:35
Фото: Город55

В администрацию Омска требуются специалисты на зарплату до 43 тысяч рублей

Сотрудников ищут для работы в департаментах и округах.

Администрация Омска опубликовала список новых вакансий для желающих трудиться на государственной службе.

Так, в департамент образования требуется специалист 1 категории. Кандидатам необходимо иметь среднее специальное образование, опыт госслужбы. Соискателю готовы предложить зарплату от 25 до 31 тысяч рублей.

В департамент контроля и департамент строительства ищут главных специалистов, а в департамент жилищной политики — ведущего специалиста. Требования к кандидатам: опыт государственной службы, образование не ниже бакалавриата. Зарплата составит от 32 до 43 тысяч рублей.

Сотрудники требуются также и для работы в окружных администрациях. В Кировском, Ленинском и Октябрьском округах ищут главных специалистов на зарплату до 43 тысяч рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы. В Советском и Ленинском округах открыты также вакансии для специалистов 1 категории. Зарплатная «вилка» для них составляет от 25 до 31 тысяч рублей.

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