Ямы залатали песком. В Омской области нет средств на капремонт разрушающейся дороги

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В Кормиловском районе уже несколько лет не могут добиться капитального ремонта дороги Сосновка-Михайловка. О проблеме местные жители рассказали редакции Города55.
«Уже не знаю, куда обращаться, чтобы нам сделали дороги. Дорожное полотно пришло в негодность еще при Назарове (занимал должность губернатора Омской области в 2012–2017 годах, — Ред.) и строительстве „Руском-агро“ в Сосновке», — рассказал Городу55 житель Калачинского района.
Дорогу обещали капитально отремонтировать после завершения строительства предприятий компании «Руском-Агро», принадлежащей предпринимателю Темури Латарии, в деревне Сосновка. Но обещания так и остались невыполненными.
Еще в 2021 году местные жители узнавали у министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, стоит ли им ожидать в ближайшее время ремонта. В июле 2021 года ведомство признало, что дорога «Сосновка-Михайловка» межмуниципального значения протяженностью 20 км находится в неудовлетворительном состоянии.
«Из-за продолжительного срока службы, изменения состава транспортного потока (увеличение общей массы и нагрузок на оси транспортных средств), а также недостатка финансирования и несоблюдения межремонтных сроков на автомобильной дороге происходит интенсивное разрушение асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части», — говорилось в ответе министерства.
Ремонт 20-километровой дороги оценили в 306,6 млн рублей. Такой сумма была в 2021 году, поэтому спустя несколько лет расходы, ожидаемо, вырастут. Но финансирование работ пока не предусмотрено.
По информации омского минтранса, в 2021 году на содержание дороги общего пользования межмуниципального значения Сосновка — Михайловка выделили 2,988 млн, в 2022-м — 4,327 млн, в 2023-м — 3,197 млн рублей. На эти средства выполняют ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, планировку автогрейдером грунтовых обочин, скашивание травы на обочинах, а также меняют и устанавливают новые дорожные знаки. Например, в 2023 году ямочный ремонт был запланирован на 2,328 кв. м.
«Работы по содержанию автомобильной дороги будут продолжены. Вопрос поэтапного ремонта автомобильных дороги будет рассмотрен в последующие годы в случае увеличения ассигнований дорожного фонда Омской области», — сообщили Городу55 в пресс-службе минтранса.
Пока средств в региональном бюджете на ремонт дороги не заложено, жители Кормиловского района передвигаются по дороге, которая продолжает разрушаться. Ехать приходится со скоростью не более 20 км в час. 1,5 недели назад — 25 августа — обратившийся в редакцию мужчина даже попал в ДТП: объезжая многочисленные ямы, он съехал в кювет.
«Данная дорога требует большого внимания на протяжении более 5 лет. Наиболее проблемный участок от Михайловки до Новоселья. От 2-й Фоминовки до Михайловки еще хуже, а там как раз детей возят на автобусе в школу», — добавляет житель Кормиловского района.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о реконструкции дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт. В рамках первого этапа, отремонтируют участок длиной около 4 км. Дороги оценили в 1,068 млрд рублей.