Ямы залатали песком. В Омской области нет средств на капремонт разрушающейся дороги

По информации омского минтранса, в 2021 году на содержание дороги общего пользования межмуниципального значения Сосновка — Михайловка выделили 2,988 млн, в 2022-м — 4,327 млн, в 2023-м — 3,197 млн рублей. На эти средства выполняют ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, планировку автогрейдером грунтовых обочин, скашивание травы на обочинах, а также меняют и устанавливают новые дорожные знаки. Например, в 2023 году ямочный ремонт был запланирован на 2,328 кв. м.