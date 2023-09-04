Врач рассказала чем отличается гайморит от насморка

Беседуя с журналистом NEWS.ru врач рассказала, что гайморовые пазухи — придаточные пазухи носа, расположенные в проекции верхней челюсти. В норме они заполнены воздухом. Также они имеют тонкую слизистую. Часто причиной гайморита является инфекция верхних отделов дыхательный путей