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Врач рассказала чем отличается гайморит от насморка

4 сентября 2023, 10:21
Терапевт Анастасия Тимощенко назвала основные отличия гайморита от классического насморка. Это зубная и головная боли, длительная заложенность носа, боль в проекции глаза, отек или покраснение, а также повышенная температура.

Беседуя с журналистом NEWS.ru врач рассказала, что гайморовые пазухи — придаточные пазухи носа, расположенные в проекции верхней челюсти. В норме они заполнены воздухом. Также они имеют тонкую слизистую. Часто причиной гайморита является инфекция верхних отделов дыхательный путей

Одним из наиболее тревожных симптомов являются густые зеленоватые выделения из носа, имеющие неприятный запах. Если инфекция развивается, то слизистая отекает, скапливается жидкий экссудат, происходит отек в области верхнечелюстного соустья. Далее жидкость сгущается развивается бактериальная инфекция развивается гайморит.

Если у пациента наблюдаются сильные головные боли, высокая температура, симптомы интоксикации, а антибактериальные препараты не оказывают должного воздействия, то назначается процедура прокола.

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