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Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах «Макдоналдса» вернуться в Россию

4 сентября 2023, 08:42
Собственник ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор сообщил о намерениях сети быстрого питания «Макдоналдс» вернуться в Россию.

По словам Говора, при продаже бизнеса в России у американской компании было желание вернуться, если изменятся обстоятельства. Они хотели быть уверены, что бизнес не разрушится, пишет Общественная служба новостей.

Если «Макдоналдс» вернется, то они должны будут выкупить сеть «Вкусно — и точка» за сумму, которую Говор вложил в нее. Он также заявил о договоренности, что он будет первым претендентом на мастер-франшизу.

В марте 2022 года «Макдоналдс» временно прекратил свою деятельность в России из-за событий на Украине.

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