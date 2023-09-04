Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах «Макдоналдса» вернуться в Россию

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По словам Говора, при продаже бизнеса в России у американской компании было желание вернуться, если изменятся обстоятельства. Они хотели быть уверены, что бизнес не разрушится, пишет Общественная служба новостей.
Если «Макдоналдс» вернется, то они должны будут выкупить сеть «Вкусно — и точка» за сумму, которую Говор вложил в нее. Он также заявил о договоренности, что он будет первым претендентом на мастер-франшизу.
В марте 2022 года «Макдоналдс» временно прекратил свою деятельность в России из-за событий на Украине.