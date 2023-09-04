Виталий Хоценко обсудил с жителями Павлоградки насущные проблемы

Жители Хорошковского сельского поселения пригласили Виталия Хоценко в гости посмотреть Дом культуры, в котором недавно прошел капитальный ремонт. Также сельчане попросили помочь с ремонтом детского сада. В дошкольном учреждении фасад и кровля нуждаются в обновлении. Виталий Хоцееко поручил районной администрации отремонтировать детсад это осенью, деньги на эти цели выделят из бюджета Омской области.