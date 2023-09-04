Виталий Хоценко обсудил с жителями Павлоградки насущные проблемы

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел встречу с жителями Павлоградского района. Сельчан в первую очередь волновали вопросы состояния дорог, газоснабжения, водоснабжения, коммунальной сферы, сельского хозяйства.
В разговоре участвовали также руководители областных министерств и ведомств. Все обращения и пожелания местных жителей были зафиксированы и приняты в работу.
Жители Хорошковского сельского поселения пригласили Виталия Хоценко в гости посмотреть Дом культуры, в котором недавно прошел капитальный ремонт. Также сельчане попросили помочь с ремонтом детского сада. В дошкольном учреждении фасад и кровля нуждаются в обновлении. Виталий Хоцееко поручил районной администрации отремонтировать детсад это осенью, деньги на эти цели выделят из бюджета Омской области.
В районном центре планируют оборудовать футбольное поле с искусственным покрытием. Обращение жителей на встрече поддержано. Спортплощадкой планируют заняться в следующем году.
Также в Павлоградке прокладывают новый водопровод на улице Гагарина. Жители попросили не останавливаться на достигнутом.
«Раз работу начали, ее нужно продолжить», — Виталий Хоценко поставил задачу министерству энергетики и ЖКХ области выделить недостающую сумму.
Основу экономики Павлоградского района составляет сельское хозяйство. В текущем году район пострадал от засухи. На встрече сельхозпроизводители отметили, что в этой непростой ситуации инициатива властей региона по возмещению части расходов на покупку кормов очень актуальна.
«Несмотря на то, что бюджет области тоже непростой, мы дополнительно 200 млн рублей выделяем на корма и 200 млн рублей добавляем субсидии на производство молока для крестьянско-фермерских хозяйств и ещё порядка 50 млн рублей — для личных подсобных хозяйств. Павлоградский район попал в перечень муниципальных образований на дополнительную помощь по кормам», — заявил Виталий Хоценко.