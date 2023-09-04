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В России ожидается рост цен на шаурму в сентябре

4 сентября 2023, 04:57
В ближайшие месяцы в России ожидается увеличение цен на шаурму. Согласно информации из СМИ, стоимость этого популярного блюда может вырасти на 10-15%.

Основной причиной повышения цен является удорожание куриного мяса, которое является главным компонентом шаурмы. В марте текущего года цена за килограмм куриного мяса составляла 220 рублей, в мае она поднялась до 280 рублей, а в августе достигла отметки в 390 рублей, пишет Общественная служба новостей.

Так, в сети ресторанов быстрого питания «Шоу`рма» классическая шаурма подешевеет с 190 до 210 рублей. Остальные виды шаурмы, например, «Шаурма с курицей и картофелем фри» или «Шаурма с курицей и овощами», могут подорожать до 300 рублей.

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