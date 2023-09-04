В России ожидается рост цен на шаурму в сентябре

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Основной причиной повышения цен является удорожание куриного мяса, которое является главным компонентом шаурмы. В марте текущего года цена за килограмм куриного мяса составляла 220 рублей, в мае она поднялась до 280 рублей, а в августе достигла отметки в 390 рублей, пишет Общественная служба новостей.
Так, в сети ресторанов быстрого питания «Шоу`рма» классическая шаурма подешевеет с 190 до 210 рублей. Остальные виды шаурмы, например, «Шаурма с курицей и картофелем фри» или «Шаурма с курицей и овощами», могут подорожать до 300 рублей.