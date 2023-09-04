В России ожидается рост цен на шаурму в сентябре

Так, в сети ресторанов быстрого питания «Шоу`рма» классическая шаурма подешевеет с 190 до 210 рублей. Остальные виды шаурмы, например, «Шаурма с курицей и картофелем фри» или «Шаурма с курицей и овощами», могут подорожать до 300 рублей.