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В Омской области ТГК-11 заплатит штраф 80 тысяч за загрязнение воздуха и земли золой

В Омской области ТГК-11 заплатит штраф 80 тысяч за загрязнение воздуха и земли золой

4 сентября 2023, 04:02
Фото: прокуратура Омской области
Проблемы из-за золоотвала предприятия зарегистрировали весной этого года.

В региональной прокуратуре сообщили об очередной проверке АО «ТГК-11». Предприятие было причастно к загрязнению воздуха и почвы в регионе. Выезд организовали на золоотвал ТЭЦ-5, который относится к структурному подразделению «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11».

Объект расположен на территории Богословского сельского поселения (Омский район). Местные жители неоднократно жаловались на качество атмосферного воздуха и землю, покрытую золой. В проверке участвовали сотрудники омской межрайонной природоохранной прокуратуры и межрегионального управления Росприроднадзора.

«Используемая система орошения одной из секций золоотвала не обеспечивает достаточное смачивание золошлаковых отходов на всей площади секции, в результате чего при порывах ветра допускается разнос золы с ее поверхности и загрязнение атмосферного воздуха», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: прокуратура Омской области

В связи с этим руководитель АО «ТГК-11» получил представление от природоохранного прокурора. Также предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. Назначен штраф на сумму 80 тыс рублей.

С тех пор ТГК-11 устранила все нарушения. Вся площадь с золой была закрыта глиной и суглинком. Представители надзорных ведомств выезжали еще раз на золоотвал, чтобы это проверить. Напомним, что жалобы на грязный воздух и почву поступали от жителей региона весной этого года.

После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
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#Омск#Омская область#Выбросы#Прокуратура Омской области#Росприроднадзор#Новости#Прокурорская проверка#ТГК-11#Алина Ясинская
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