В Омской области ТГК-11 заплатит штраф 80 тысяч за загрязнение воздуха и земли золой

С тех пор ТГК-11 устранила все нарушения. Вся площадь с золой была закрыта глиной и суглинком. Представители надзорных ведомств выезжали еще раз на золоотвал, чтобы это проверить. Напомним, что жалобы на грязный воздух и почву поступали от жителей региона весной этого года.