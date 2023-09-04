В омской Колосовке планируют построить пешеходный мост через реку Беклеш

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Колосовке Омской области планируют построит пешеходный мост через реку Беклеш. Региональное правительство ищет подрядчика, который разработает проект и подготовит документацию. Заявки от исполнителей принимают до 12 сентября. Максимальная цена контракта 5,7 млн рублей.
Согласно документам, изыскательные работы необходимо будет выполнить до 1 апреля 2024 года. Предполагаемая длина моста составит 20 метров, он должен быть заасфальтирован, освещение не предусмотрено. Подрядчик должен будет подготовить два проекта моста.
Летом прошлого года местные жители пожаловались, что мост, через который они переправлялись в течение 30 лет, прогнил. Чтобы попасть на другой берег, сельчанам приходиться идти в обход несколько километров.
Ранее Город55 сообщал, что в следующем году в Омске планируют начать ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра.