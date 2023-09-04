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Published Сегодня, 11:30

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Иллюстрация

В омской Колосовке планируют построить пешеходный мост через реку Беклеш

4 сентября 2023, 11:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
В настоящее время ищут подрядчика для подготовки проекта будущего сооружения.

В Колосовке Омской области планируют построит пешеходный мост через реку Беклеш. Региональное правительство ищет подрядчика, который разработает проект и подготовит документацию. Заявки от исполнителей принимают до 12 сентября. Максимальная цена контракта 5,7 млн рублей.

Согласно документам, изыскательные работы необходимо будет выполнить до 1 апреля 2024 года. Предполагаемая длина моста составит 20 метров, он должен быть заасфальтирован, освещение не предусмотрено. Подрядчик должен будет подготовить два проекта моста.

Летом прошлого года местные жители пожаловались, что мост, через который они переправлялись в течение 30 лет, прогнил. Чтобы попасть на другой берег, сельчанам приходиться идти в обход несколько километров.

Ранее Город55 сообщал, что в следующем году в Омске планируют начать ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра.

В 2024 году в Омске приступят к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра
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#Общество#Дороги#Омская область#Мост#Строительство#Колосовский район#Подрядчик#Евгений Игишев
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