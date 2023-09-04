В Москве водитель каршеринга скрылся после аварии с автобусом

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Водитель оставил свою машину на месте происшествия и скрылся. Пострадала пассажирка автобуса, пишет pravda.ru.
Пресс-служба сообщила, что проводятся меры по поиску скрывшегося водителя.
По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», ДТП случилось на маршруте 774. Предварительные сведения говорят о том, что водитель легковой машины не соблюдал запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом. После этого он скрылся с места происшествия. Один из пассажиров автобуса получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.