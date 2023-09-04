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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Москве водитель каршеринга скрылся после аварии с автобусом

4 сентября 2023, 12:48
Водитель автомобиля из каршеринга, который столкнулся с автобусом в Москве и уехал с места происшествия, разыскивается полицией. По информации пресс-службы московского управления МВД, в результате этой аварии пострадал один человек.

Водитель оставил свою машину на месте происшествия и скрылся. Пострадала пассажирка автобуса, пишет pravda.ru.

Пресс-служба сообщила, что проводятся меры по поиску скрывшегося водителя.

По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», ДТП случилось на маршруте 774. Предварительные сведения говорят о том, что водитель легковой машины не соблюдал запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом. После этого он скрылся с места происшествия. Один из пассажиров автобуса получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

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