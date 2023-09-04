В Москве водитель каршеринга скрылся после аварии с автобусом

По данным пресс-службы ГУП «Мосгортранс», ДТП случилось на маршруте 774. Предварительные сведения говорят о том, что водитель легковой машины не соблюдал запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом. После этого он скрылся с места происшествия. Один из пассажиров автобуса получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.