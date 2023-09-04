В Госдуме призвали ФАС запретить мобильным операторам брать комиссию за платеж

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Он обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой получить официальную позицию ведомства по этому вопросу, пишет Общественная служба новостей.
Парламентарий также предложил рассмотреть возможность полного запрета такой практики для всех компаний телекоммуникационной индустрии, включая тех, кто предоставляет услуги связи, кабельного телевидения и интернета.
Согласно Чернышову, некоторые операторы начали взимать такую комиссию у клиентов с конца 2022 года, объясняя это дополнительными расходами на обработку платежей.