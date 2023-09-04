В 2023 году омские налогоплательщики пополнили федеральный бюджет на 177,5 млрд

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Такие данные приводит УФНС России по Омской области. Также сообщается, что основную долю налогов составляют поступления от предприятий обрабатывающих производств — 71,7%. В их число входят 75% поступлений от организаций, которые осуществляют производство нефтепродуктов; 9,1% приходится на организации оптовой и розничной торговли, 5,6% — на транспортировку и хранение.
За 7 месяцев 2023 года (с января по июль) самую большую положительную динамику показали организации, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью. За это время они обеспечили прирост платежей в 2,6 раза. Также выросли платежи от предприятий, осуществляющих деятельность в области информации и связи. Прирост составил 1,9%.