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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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В 2023 году омские налогоплательщики пополнили федеральный бюджет на 177,5 млрд

4 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI
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В сравнении с прошлым годом эта сумма увеличилась на 15% или на 23,4 млрд рублей.

Такие данные приводит УФНС России по Омской области. Также сообщается, что основную долю налогов составляют поступления от предприятий обрабатывающих производств — 71,7%. В их число входят 75% поступлений от организаций, которые осуществляют производство нефтепродуктов; 9,1% приходится на организации оптовой и розничной торговли, 5,6% — на транспортировку и хранение.

За 7 месяцев 2023 года (с января по июль) самую большую положительную динамику показали организации, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью. За это время они обеспечили прирост платежей в 2,6 раза. Также выросли платежи от предприятий, осуществляющих деятельность в области информации и связи. Прирост составил 1,9%.

Бюджет Омска планируют увеличить на 750 млн за счет увеличения доли налогов
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#Экономика#Омск#Омская область#Бюджет#Бюджет Омска#Налоги#Федеральный бюджет#Новости#Анастасия Баянова
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