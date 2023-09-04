В 2023 году омские налогоплательщики пополнили федеральный бюджет на 177,5 млрд

За 7 месяцев 2023 года (с января по июль) самую большую положительную динамику показали организации, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью. За это время они обеспечили прирост платежей в 2,6 раза. Также выросли платежи от предприятий, осуществляющих деятельность в области информации и связи. Прирост составил 1,9%.