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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:30

Силовики отвезли девочку к врачам на автомобиле

Упала и не могла двигаться. Росгвардейцы помогли юной омичке добраться до больницы

4 сентября 2023, 10:28
Фото: Управление Росгвардии по Омской области
Силовики отвезли девочку к врачам на автомобиле

В Омской области росгвардейцы помогли школьнице, которой стало плохо на улице

К сотрудникам за помощью обратился отец девочки.

В Таврическом районе Омской области сотрудники Росгвардии помогли отвезти школьницу в больницу. 15-летней девочке стало плохо на улице, она упала и не могла двигаться. К росгвардейцам за помощью обратился отец школьницы.

Старший сержант полиции Сергей Жданов и младший сержант полиции Андрей Савелкин приняли решение отвезти подростка в центральную районную больницу на служебном автомобиле.

«Отец девочки поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли мужчине с проблемами с памятью добраться домой. Из-за своего заболевания он не мог ориентироваться в пространстве.

Пропавший омич сумел вернуться домой с помощью сотрудников Росгвардии
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#Общество#Омск#Омская область#Росгвардия#Больница#Помощь#Пациент#Таврический район#Школьница#Евгений Игишев
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