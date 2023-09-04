Упала и не могла двигаться. Росгвардейцы помогли юной омичке добраться до больницы

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Таврическом районе Омской области сотрудники Росгвардии помогли отвезти школьницу в больницу. 15-летней девочке стало плохо на улице, она упала и не могла двигаться. К росгвардейцам за помощью обратился отец школьницы.
Старший сержант полиции Сергей Жданов и младший сержант полиции Андрей Савелкин приняли решение отвезти подростка в центральную районную больницу на служебном автомобиле.
«Отец девочки поблагодарил росгвардейцев за оказанную помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сотрудники Росгвардии помогли мужчине с проблемами с памятью добраться домой. Из-за своего заболевания он не мог ориентироваться в пространстве.