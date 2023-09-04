Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей

Как следует из конкурсной документации, центру занятости нужна машина с механической коробкой передач, мощностью двигателя не менее 100 лошадиных сил, бензиновым типом двигателя. Автомобиль должен быть оснащен кондиционером, усилителем рулевого управления и боковыми зеркалами заднего вида с подогревом. Никаких требований к году выпуска и цвету машины казенное учреждение не предъявляет.