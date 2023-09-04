Центр занятости на севере Омской области закупает легковое авто за 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
«Центру занятости населения Тевризского района» понадобился легковой автомобиль — универсал с пятью посадочными местами. Казенное учреждение объявило аукцион на поставку автомобиля стоимостью 1,266 млн рублей.
Как следует из конкурсной документации, центру занятости нужна машина с механической коробкой передач, мощностью двигателя не менее 100 лошадиных сил, бензиновым типом двигателя. Автомобиль должен быть оснащен кондиционером, усилителем рулевого управления и боковыми зеркалами заднего вида с подогревом. Никаких требований к году выпуска и цвету машины казенное учреждение не предъявляет.
Итоги аукциона на поставку легкового автомобиля собираются подвести 12 сентября. Победителю торгов нужно будет поставить автомобиль в Тевриз, на улицу Калинина, 9, в течение 30 дней с даты заключения контракта.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин запретил чиновникам закупать автомобили иностранного производства. Однако в некоторых городах нашли возможность обходить данный запрет. Как сообщает информагентство Ura.ru, в администрации Сургутского района вместо покупки чиновники решили взять в лизинг за 4,6 млн рублей китайский кроссовер. Закупку им согласовал Минпромторг.
Ранее Город55 рассказывал, что омский минсельхоз решил вручить аграриям белые седаны 2023 года выпуска. Один автомобиль оценили в 929 тысяч.