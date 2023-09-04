Световое шоу, вымирающие деревни и закон о такси. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:55
Новость №1. Колесо обозрения в парке «Вокруг света» украсили необычной иллюминацией в честь Дня рождения хита
Вчера, 3 сентября, на колесе обозрения появилась иллюминация в честь юбилея песни «3 сентября» Михаила Шуфутинского. В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента выхода знаменитой композиции, она играла в парке во время светового шоу. Помимо красиво картинки, на колесе обозрения можно было увидеть бегущую строку «Я календарь переверну — и снова третье сентября».
Новость №2. Стали известны названия самых «вымирающих» деревень в Омской области
В министерстве региональной безопасности представили анализ миграционной убыли из сел за последние шесть лет. В список попали населенные пункты, в которых численность населения уменьшилась на 20%. Так больше всего людей уехало из Усть-Ишимского района. Там отток населения составил 13,19%. Также значительно уменьшилось число проживающих в Называевском и Муромцевском районах, где численность сократилась на 2 520 и 2 300 человек соответственно. Полный список пустеющих деревень читайте в материале.
Новость №3. Новая система работы в такси: что изменилось для водителей, а что для пассажиров?
С 1 сентября вступил в силу новый закон о такси, который принес неудобства не только водителям, но и пассажирам. Теперь работа в такси больше не может быть неофициальной подработкой, из-за чего работодателям приходится сокращать сотрудников. А уменьшение количества водителей напрямую связано с повышением цен. Однако министерство транспорта попыталось скрасить ситуацию и устроило Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси», участники которого будут сражаться за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.