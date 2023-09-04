Световое шоу, вымирающие деревни и закон о такси. Омск сегодня

С 1 сентября вступил в силу новый закон о такси, который принес неудобства не только водителям, но и пассажирам. Теперь работа в такси больше не может быть неофициальной подработкой, из-за чего работодателям приходится сокращать сотрудников. А уменьшение количества водителей напрямую связано с повышением цен. Однако министерство транспорта попыталось скрасить ситуацию и устроило Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси», участники которого будут сражаться за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.