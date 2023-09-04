Стало известно, сколько омичи тратили на оплату ЖКХ в прошлом году

В среднем семья в Омской области на оплату коммунального обслуживания домов и топливо тратит 4,5 тыс рублей. Меньше всего на это затрачиваются жители Республики Дагестан, доля потребительских расходов составила в 2022 году здесь всего 6,2%. На ЖКУ и топливо тут уходит 3,6 тыс рублей.