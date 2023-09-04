Стало известно, сколько омичи тратили на оплату ЖКХ в прошлом году

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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В РИА Новости проанализировали данные о том, сколько жители страны платят за коммунальное обслуживание. Был составлен рейтинг из 85 регионов. Омская область в нем заняла 70-ю строчку.
В инфографике указано, что 11,3% составила доля расходов среднестатистической семьи региона на оплату ЖКУ и топлива в прошлом году. За 12 месяцев показатель уменьшился на 0,7%.
В среднем семья в Омской области на оплату коммунального обслуживания домов и топливо тратит 4,5 тыс рублей. Меньше всего на это затрачиваются жители Республики Дагестан, доля потребительских расходов составила в 2022 году здесь всего 6,2%. На ЖКУ и топливо тут уходит 3,6 тыс рублей.
Омская область находится ближе к концу рейтинга, однако лидерами по самым высоким ценам на коммунальные услуги по итогам прошлого года стали Магаданская область (9,7 тыс рублей), Камчатский край (9,4 тыс рублей) и Чукотский автономный округ (8,3 тыс рублей).
Создатели рейтинга уточнили, что в итоговые значения доли расходов на ЖКХ были учтены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.
Ранее Город55 писал, что с приходом осени в Омской области значительно подорожал бензин, в том числе дизельное топливо.