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Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоены наград Министерства энергетики РФ

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоены наград Министерства энергетики РФ

4 сентября 2023, 10:42
Фото: Николай Кривич
Сотрудники «Газпромнефть-смазочные материалы» отмечены наградами Минэнерго России за развитие технологий, совершенствование качества выпускаемых продуктов и повышение эффективности производства масел.

Вручение приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Различные отраслевые и корпоративные награды к профессиональному празднику получили 170 специалистов.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники Омского и Московского заводов смазочных материалов, а также других подразделений «Газпромнефть-СМ». Производственные площадки компании и собственный Научно-исследовательский центр — одни из самых высокотехнологичных в отрасли, что позволяет разрабатывать и выпускать масла и смазочные материалы практически для всех видов транспорта, промышленной техники и оборудования.

«Газпромнефть-смазочные материалы» содействует созданию единой профессиональной среды, активно сотрудничает с представителями отрасли, российским научным сообществом и вузами; выступает площадкой для обмена опытом и лучшими практиками.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Мы постоянно совершенствуем технологические возможности наших заводов, развиваем R&D направление, расширяем ассортимент инновационными продуктами. В ближайшее время запустим крупнейшее в России производство компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, это обеспечит российский рынок современными смазочными материалами, созданными полностью на отечественной основе».
#Общество#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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