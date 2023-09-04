Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоены наград Министерства энергетики РФ

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники Омского и Московского заводов смазочных материалов, а также других подразделений «Газпромнефть-СМ». Производственные площадки компании и собственный Научно-исследовательский центр — одни из самых высокотехнологичных в отрасли, что позволяет разрабатывать и выпускать масла и смазочные материалы практически для всех видов транспорта, промышленной техники и оборудования.