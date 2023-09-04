Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоены наград Министерства энергетики РФ

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Вручение приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Различные отраслевые и корпоративные награды к профессиональному празднику получили 170 специалистов.
Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники Омского и Московского заводов смазочных материалов, а также других подразделений «Газпромнефть-СМ». Производственные площадки компании и собственный Научно-исследовательский центр — одни из самых высокотехнологичных в отрасли, что позволяет разрабатывать и выпускать масла и смазочные материалы практически для всех видов транспорта, промышленной техники и оборудования.
«Газпромнефть-смазочные материалы» содействует созданию единой профессиональной среды, активно сотрудничает с представителями отрасли, российским научным сообществом и вузами; выступает площадкой для обмена опытом и лучшими практиками.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Мы постоянно совершенствуем технологические возможности наших заводов, развиваем R&D направление, расширяем ассортимент инновационными продуктами. В ближайшее время запустим крупнейшее в России производство компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, это обеспечит российский рынок современными смазочными материалами, созданными полностью на отечественной основе».