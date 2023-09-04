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Российские туроператоры увеличат цены на зимние загрантуры на 10-30%

4 сентября 2023, 05:00
Согласно информации, полученной из источников, российские организации, занимающиеся организацией туров за границу, планируют увеличить цены на зимние поездки на 10-30%.

Это связано с факторами, такими как курс валюты, доступность авиаперелетов и общая ситуация на рынке, пишет Общественная служба новостей.

Ожидается, что особенно высокие расценки будут действовать в период Нового года и других праздников, когда спрос на туры достигает своего пика. В такие времена стоимость поездок может возрасти на 15% и выше.

Подобная ситуация ожидается и на внутреннем туристическом рынке, где цены на проживание в России перед Новым годом и праздничными датами также поднимутся на 15%.

Наиболее популярные направления заграницей, такие как Таиланд и Шри-Ланка, станут для туристов дороже уже с ноября, начала пика сезона. Автономные Объединенные Эмираты, Мальдивы, Сейшелы и Куба также ожидают повышение цен уже с октября.

В настоящее время, ближайшие поездки в ОАЭ, Египет, Мальдивы и Кубу обойдутся туристам дороже на 30% по сравнению со сентябрем.

Тем не менее, большая часть заявок на зимний период все еще относится к путешествиям по России. Это подтверждает важность внутреннего рынка для отечественных туристов.

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