Российские туроператоры увеличат цены на зимние загрантуры на 10-30%

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Это связано с факторами, такими как курс валюты, доступность авиаперелетов и общая ситуация на рынке, пишет Общественная служба новостей.
Ожидается, что особенно высокие расценки будут действовать в период Нового года и других праздников, когда спрос на туры достигает своего пика. В такие времена стоимость поездок может возрасти на 15% и выше.
Подобная ситуация ожидается и на внутреннем туристическом рынке, где цены на проживание в России перед Новым годом и праздничными датами также поднимутся на 15%.
Наиболее популярные направления заграницей, такие как Таиланд и Шри-Ланка, станут для туристов дороже уже с ноября, начала пика сезона. Автономные Объединенные Эмираты, Мальдивы, Сейшелы и Куба также ожидают повышение цен уже с октября.
В настоящее время, ближайшие поездки в ОАЭ, Египет, Мальдивы и Кубу обойдутся туристам дороже на 30% по сравнению со сентябрем.
Тем не менее, большая часть заявок на зимний период все еще относится к путешествиям по России. Это подтверждает важность внутреннего рынка для отечественных туристов.