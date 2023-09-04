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Россиянам раскрыли лайфхаки по покупке дешевых авиабилетов

4 сентября 2023, 08:45
Жители России получили полезные советы о покупке бюджетных авиабилетов. По информации РБК Life, цены на перелеты в этом году достигли исторического максимума, почти 7000 рублей за 1000 километров.

Такой уровень не наблюдался с 2000 года, когда цены поднимались до 6800 рублей, пишет Общественная служба новостей.

Опытные путешественники поделились советами о том, как сэкономить на перелетах. Они рекомендуют использовать агрегаторы для поиска билетов, но приобретать их непосредственно на сайте авиакомпании. Это позволяет избежать дополнительных комиссий и накруток, которые возможны при покупке через сторонние платформы.

Также советуют сравнивать стоимость билетов не только в одну сторону, но и в обе. Часто покупка билетов на оба направления у одной авиакомпании может оказаться выгоднее. Конкуренция между перевозчиками за пассажиров может привести к снижению цен и появлению выгодных предложений.

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