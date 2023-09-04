Россиянам раскрыли лайфхаки по покупке дешевых авиабилетов

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Такой уровень не наблюдался с 2000 года, когда цены поднимались до 6800 рублей, пишет Общественная служба новостей.
Опытные путешественники поделились советами о том, как сэкономить на перелетах. Они рекомендуют использовать агрегаторы для поиска билетов, но приобретать их непосредственно на сайте авиакомпании. Это позволяет избежать дополнительных комиссий и накруток, которые возможны при покупке через сторонние платформы.
Также советуют сравнивать стоимость билетов не только в одну сторону, но и в обе. Часто покупка билетов на оба направления у одной авиакомпании может оказаться выгоднее. Конкуренция между перевозчиками за пассажиров может привести к снижению цен и появлению выгодных предложений.