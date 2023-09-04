Россиянам раскрыли лайфхаки по покупке дешевых авиабилетов

Также советуют сравнивать стоимость билетов не только в одну сторону, но и в обе. Часто покупка билетов на оба направления у одной авиакомпании может оказаться выгоднее. Конкуренция между перевозчиками за пассажиров может привести к снижению цен и появлению выгодных предложений.